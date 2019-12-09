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صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة تباغت الجميع وتنشر صورة نادرة لصدام حسين اخفتها المخابرات الامريكية 10 سنوات..وبعد الكشف عنها بكى العرب والعراقيين بدل الدموع دم ( صورة نادرة )

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