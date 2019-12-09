وزير الصحة يثمن دور "اليونيسف" ويدعوها لتعزيز تواجدها في صعدة وحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

ثمن وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية ناصر باعوم، الدور الذي تضطلع به منظمة اليونيسف، داعياً الى تعزيز تواجدها وتفعيل تدخلاتها لاسيما في محافظتي صعدة وحجة ودعم برامج التحصين فيهما، لافتا الى ان بلادنا قد سجلت خلوها من شلل الاطفال في العام 2006م، حسبما نشرته وكالة الأنباء "سبأ".



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وأكد على ضرورة الخروج بخطط متميزة في مختلف المجالات المالية والادارية والفنية الرامية الى تطوير القطاع الصحي والارتقاء به وتلافي اي قصور.

ويناقش المشاركون في اللقاء الذي ينظمه قطاع الرعاية الصحية الاولية بدعم من منظمة اليونيسيف، وسيستمر على مدى يومين، البرامج المنفذة في المحافظات وتقييمها وتحديد مكامن السلب والايجاب، وصياغة الخطط والبرامج لهذه القطاعات المدعومة من اليونيسيف للعام المقبل 2020م.

وشدد وزير الصحة على ضرورة الالتزام بتقديم برامج الرعاية الصحية الأولية وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.