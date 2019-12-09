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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحويت.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة إزالة لشبكات "الواي فاي" في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
بدأت مليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ بحملة ازالة لشبكات الواي فاي (wi-fi) الخاصة في محافظة المحويت.
وأكدت وثيقة صادرة من مكتب الاتصالات السلكية واللاسلكية الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي بالمحافظة، قيام مدير مكتب الاتصالات بالمحافظة المعين من الحوثيين المدعو احمد الغزواني بتوجيه بلاغ الى ملاك شبكات الواي فاي الخاصة في اطار سنترال مدينة شبام كوكبان وبالتحديد منطقة ابلاس بإزالة الانتينات وأجهزة الماكرويف التابعة لهم في مدة اقصاها 24 ساعة.
ووفق الوثيقة، فان ازالة شبكات الواي فاي جاء بناء على تعميم اصدرتاه وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، لمكاتب الاتصالات في المناطق المسيطرة عليها.
وحذر الغزواني ملاك الشبكات من عدم تنفيذ توجيهاته وازالة الانتينات في المدة المحددة لهم، وحملهم المسؤولية حيال ذلك.
ولم تبين الوثيقة الاسباب الكامنة وراء هذا التوجه في ازالة شبكات الواي فاي من مدينة شبام كوكبان.
وعبر عدد كبير من المواطنين في محافظة المحويت عن استياءهم وسخطهم من هكذا خطوة، مؤكدين ان ما تهدف اليه مليشيا الحوثي من هذا القرار ليس الا محاولة لابتزاز ملاك الشبكات الخاصة، واحتكارها لصالحها دون الأخرين
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