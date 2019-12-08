اللواء بن بريك يُعزي في وفاة المقدم سعيد عبدالله التميمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بعث اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ حضرموت السابق، برقية عزاء ومواساة إلى المقدم قيس بن العبد بن علي بن يماني التميمي مقدم قبيلة بني تميم وطائلة شمل بني ظنة وإلى الأخوة فيصل عبدالله بن سلمة التميمي و إخوانه والولد العزيز عبدالله سعيد بن سلمة التميمي، وعبرهم إلى كافة آل سلمة وآل تميم جميعا في الداخل والخارج، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، رجل الخير والاحسان والشخصية التجارية والاجتماعية المقدم سعيد عبدالله بن سلمة التميمي (سعيد بعطة) مقدم آل سلمة آل تميم الذي وافاه الأجل في مسقط رأسه بمدينة تريم في محافظة حضرموت .



وأشارت برقية العزاء إلى أن حضرموت والجنوب جميعا فقدا برحيله أحد الشخصيات الوطنية التي عرفت بوفائها ومبادئها الصادقة.

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وأضاف بن بريك في برقيته :” لقد عرفت الفقيد كمقدم وشخصية وطنية واجتماعية، كانت لها إسهامات فعالة في إصلاح ذات البين، تسعى لخدمة المجتمع ولم الشمل والحفاظ على النسيج الاجتماعي، فضلا عن كونه شخصية تجارية ساهمت في مشاريع التنمية والإقتصاد ولها بصمات بيضاء في فعل الخير والإحسان “.

وبهذا المصاب فأننا نكون قد خسرنا رجلاً وفياً وصادقاً في وقت أحوج ما نكون فيه إلى أمثاله من رجال حضرموت وشخصياتها الأوفياء .

ولا يسعنا في هذا المصاب إلا أن نشاطركم أحزانكم ونعبر لكم جميعا وكل محبيه وأصدقائه ومن عرفوه عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.