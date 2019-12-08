السعودية تعترف بمصرع ثلاثة من قواتها في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض اعترفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، بمصرع عدد من عناصرها على ايدي المجاهدين اليمنيين.

وأعلنت وكالة “واس” السعودية الرسمية، مقتل 3 عسكريين في الجيش السعودي خلال المواجهات الدائرة جنوبي السعودية.

وقالت الوكالة، إن أحمد بن يحيى سليمان الغزواني، والجندي سلطان بن عيسى شبلي من منسوبي القوات المسلحة، قتلا بالحد الجنوبي بمنطقة جيزان.

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