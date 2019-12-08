مدير عام تريم يعزي في وفاة الشيخ سعيد عبدالله سعيد التميمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

تقدم مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي بالعزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ "سعيد عبدالله سعيد التميمي" مقدم آل سلمه بني تميم , الذي وافته المنية اليوم "الأحد" في مدينة تريم .



جاء في التعزية :

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). صـدق الله العلي العظيم

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ "سعيد عبدالله سعيد التميمي" مقدم آل سلمه بني تميم , الذي وافته المنية اليوم في مدينة تريم .

وبهذا المصاب الجلل أتقدم اصالة عن نفسي ونياية عن اعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية بواجب بالعزاء وعظيم المواساة إلى أسرته الكريمة، وذويه ، وأقاربه وكافة آل سلمه بني تميم في الداخل والخارج . سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته الواسعة ويشمله بفيض مغفرته وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه وأقاربه جميل الصبر والسلوان.

...إنا لله وإنا إليه راجعون

المستشار القانوني خالد عوض هويدي

مدير عام مديرية تريم