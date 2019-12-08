شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. السلطان قابوس يباغت اليمنيين ويصدر قرارات كارثية على اليمنيين ( نص القرار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات في عمان عن قرار قضى بمنع دخول الشاحنات وسيارات النقل الثقيل والتي يقل موديلها عن 2015 القادمة من اليمن من دخول السلطنة ومنع عبورها عبر منافذها الحدودية.

وفيما يتم منع دخول القاطرات اليمنية الى عمان الاقل من موديل 2015م فإن دخول قاطرات عمانية الى اليمن ليس لها اي محددات حتى لو كانت موديل قديم.

جديد "الخليج 365"

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وقال مطلعون إن هذ القرار له تبعاتة السلبية والكارثية على حركة التجارة والنقل والبضائع والسلع الداخله والخارجة من والى اليمن وأيضا تأثيره على عمل الآلاف ممن يعملون في مهنه السواقه في القواطر، خصوصاً وأن أغلبها ذات الموديل القديم أو ما يقل عن ال 2015 نظر لعدم قدرة الكثير من أصحابها على شراء الموديلات الحديثه.

وذكرت مصادر محلية أن هناك تـكدس بضائع متنوعه منذ أيام في منفذ شحن اليمني بالمهرة، منعت من دخول أراضي السلطنة بحجت موديلها اقل من الموديل الذي حددته لسماح عمان لدخولها.

واعتبرت أن ذلك يعني تعطل العشرات من التجار من أعمالهم ومعهم المئات من سائقي القواطر متوقفين عن أعمالهم ومن خلفهم أسراهم وأطفالهم.

وطالب الكثير قيام السلطات اليمنية بالتدخل وسرعة اقناع الجانب العماني بالعدول عن القرار.