شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جداً.. اذا ظهرت هذه العلامة في العين اذهب الى الطبيب فوراً لانك مصاب بسرطان فتاك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تظهر أعراض سرطان الرئة دائما في المراحل المبكرة، ولكن مع تطور الحالة، يمكن الانتباه إليها خاصة في عين المريض. وتقول جمعية السرطان الأمريكية: تسمى سرطانات الجزء العلوي من الرئتين بأورام بانكوست، التي قد تؤثر على بعض الأعصاب في العين وجزء من الوجه، ما يسبب مجموعة من الأعراض تسمى (متلازمة هورنر). وتشمل أحد أعراض متلازمة هورنر، تدلي أو ضعف الجفن العلوي للعين، ويمكن أن يظهر جزء مظلم في وسط العين نفسها أيضا. وهناك علامة أخرى لمتلازمة هورنر، هي عدم التعرق على الجانب نفسه من الوجه. ويمكن أن تسبب أورام بانكوست ألما شديدا في الكتف. يذكر أن السبب الدقيق لسرطان الرئة غير معروف، إلا أن الأعراض الرئيسية لهذا المرض تتمثل في: أعراض سرطان الرئة

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