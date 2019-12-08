شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رقص مثير لزوجة أحمد الفيشاوي في الشارع يشعل مواقع التواصل ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيديو لزوجة الفنان المصري الشاب أحمد الفيشاوي وهي ترقص بطريقة غريبة في أحد الشوارع، مما أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.



وشاركت ندى كامل فيديو رقصها في الشارع على فيسبوك إلا أنها قامت بحذفه بعد ذلك

وظهرت زوجة أحمد الفيشاوي في الفيديو وهي تخرج من سيارتها وتقوم بالرقص على أنغام أغنية “جابو سيرته” للمطربة السورية أصالة، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوجيه انتقادات لها. جديد "الخليج 365" Advertisements (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل .

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