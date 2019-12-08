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عدن - ياسمين التهامي - "صور" يمني من بين ضحايا الشمراني بفلوريدا ... محمد سامح هيثم

كشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية قتيلين قضيا في حادثة إطلاق النار من قبل المتدرب السعودي محمد الشمراني في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، ويتعلق الأمر بكل من الطيار محمد سامح هيثم (19 عامًا) من فلوريد، والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عامًا)، وكلاهما من سلاح البحرية وكانا يدرسان بالقاعدة.

وأكدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أن القتيل محمد سامح ناصر هيثم اليافعي، هو مواطن أمريكي من أصل يمني جنوبي، وقد التحق بالبحرية الأمريكية قبل شهرين من وقوع الحادث.

جديد اب برس :

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وقال النشطاء، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن سامح هيثم قتل أثناء محاولته إيقاف مطلق النار، لكن بيان البحرية الأمريكية لم يتطرق لتلك التفاصيل.



بدورهم قدم آخرون التعازي لوالد الشاب الذي توفي في حادثة إطلاق النار هذه.

وقال والده في تصريح لقناة امريكية: ”محمد كان طفلاً استثنائيًا. منذ أن كان صغيرًا ، كان لطيفًا وممتعًا للغاية. كان محبوبًا جدًا بين أصدقائه ، وكان يخبرني بمدى إعجاب أصدقائه. لقد كان رياضيًا من الركض إلى لعب كرة السلة ، ظننت أنه سيذهب إلى الكلية ويلعب باحتراف، حتى أخبرنا أنه يريد الانضمام إلى القوات البحرية ، وبعد تخرجه ، بالنظر إلى صوره، لم يعد طفلاً .. لقد كان رجلاً ناضجًا وله أهداف محددة. إنه أمر محزن للغاية ، ومن الصعب مواجهته. لكنه سيفتقده كثيرون“.