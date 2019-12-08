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عدن - ياسمين التهامي - اثارت غضب الجنوبيين .. لصورة لهاني بريك في بريطانيا

جديد اب برس : Advertisements ارت صورة لهاني بن بريك" نائب رئيس المجلس الانتقالي ،والتي التقطت في بريطانيا غضب الجنوبيين . وظهر هاني بن بريك في اول صورة بعد اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والإنتقالي الجنوبي . هذا وكانت بريطانيا قد رفضت في وقت سابق استقبال بن بريك، بعد أن ابلغته أبو ظبي بأنه شخص غير مرغوب ،خاصة بعد تصاعد الأصوات المطالبة بمحاكمته. حيث طالبت منظمة سام الحقوقية " بالتحقيق ومحاكمة هاني بن بريك جراء الاتهامات له بقتل عدد من أئمة المساجد في عدن

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