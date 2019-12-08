مأرب.. إغلاق 17 منشأة صحية مخالفة وإحالتها الى النيابة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أغلق مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب العديد من المنشاة الصحية في مديرية "مدينة مارب" واحالتها الى النيابة العامة.



ووفق الوثيقة التي حصل "الثورة نت" على نسخة منها، فانه تم أغلاق 17 منشأة صحية نتيجة مخالفاتها القانونية والتي منها مزاولة العمل بدون تراخيص.

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وأكد مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية مدينة محافظة مأرب الدكتور علي السعدي، أنه وبعد استكمال الاجراءات القانونية بحق المخالفين تم احالة ملفاتهم الى النيابة العامة.

وتابع السعدي أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع كثرة الشكاوى والبلاغات التي تلقاها المكتب، مؤكداً أن الحملة مستمرة لضبط المنشأة المخالفة للوائح القانونية، ولن يكون لها وقت محدد.

من جهته ثمن وكيل المحافظة للشئون الادارية الاستاذ عبدالله الباكري الجهود المبذولة وأنها خطوة جيدة نحو تصحيح وضع المنشئات الصحية