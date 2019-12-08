شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تفاجئ الجميع وتكشف بالدليل القاطع عن تورط عسيري بقتل خاشقجي وتنشر هذه الصور "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة أمريكية عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية تدريب المخابرات السعودية، بسبب قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، أن الخارجية الأمريكية رفضت مؤخراً مقترحاً بتدريب جهاز المخابرات السعودي، الذي كان نائب رئيسه أحد أبرز المتهمين بقتل خاشقجي، وهو العميد أحمد عسيري.

وأوضحت أن الرفض الأمريكي سببه مخاوف من تنفيذ عمليات سرية خارجة عن القانون مثل عملية قتل خاشقجي. جديد "الخليج 365" (شاهد.. أول تحرك عاجل للسعودية بعد اندلاع معارك عنيفه في العاصمة عدن ومصادر تكشف ما يحدث الان (تفاصيل . Advertisements

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