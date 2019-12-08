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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمطار تضرب حضرموت والمهرة وشبوة اليوم الأحد الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 توقعت جهات الطقس استمرار تدفق السحب المنخفضة اليوم الأحد، على وادي وساحل حضرموت والمهرة وشبوة بسبب التاثيرات الغير مباشرة من منخفض بحر العرب.

Advertisements وأوضحت أن هناك توقعات أيضًا بهطول أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق. ولفتت إلى أن أمطارًا متوسطة وغزيرة ستشهدها مساء الأحد سواحل حضرموت والمهرة.

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