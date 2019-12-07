شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد أممي يصل تعز لمناقشة الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 تعز - الخليج 365 وصل وفد أممي محافظة تعز، وسط اليمن، للاطلاع على الوضع الإنساني ومناقشة الاحتياجات الأساسية في المحافظة.

Advertisements الوفد برئاسة نائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي علي رضا، والقائم بأعمال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في اليمن نيلز دينجول. ودعا الوفد إلى ضرورة رفع الحصار من قبل مليشيا الحوثي، وإعادة فتح مكاتب المنظمات الدولية بصورة عاجلة. كما دعا الوفد إلى دعم خطة الاحتياجات الإنسانية للعام المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد أممي يصل تعز لمناقشة الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.