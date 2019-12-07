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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة... طارق عفاش لا يهش ولا ينش ولا يستجيب الا لهذه الجهة ونداء عاجل للرئيس هادي لوقف هذه الخطوة الخطيرة والمرعبة

بعث أبناء مديرية المخا التابعة إداريا محافظة تعز اليوم الجمعة مناشدة عاجلة الى رئيس الجمهورية عبد ربة منصور هادي لوقف خطوة خطيرة وخرق جسيم للقانون اليمني تلبي اطماع الامارات في اليمن.

وقال أبناء مديرية المخا في مناشدتهم التي حصل "مأرب برس" على نسخة منها بأن النائب العام علي الأعوش يدق مسمار التمزيق للجغرافيا اليمنية بقرار مفاجئ يقضي بفصل مديرية المخا عن محافظة تعز قضائيا وذلك تماشيا مع المشروع التشطيري التي تقوده الإمارات في اليمن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو..هادي يصعق كل ابناء هذه المحافظة ويوجه لأبنائها اتهام خطير ومهين ويصفهم بوصف جارح لم يجروء حتى الحوثي على فعلها( لن تصدق ما قاله هادي ) ورنا الان ..صحيفة نيويورك تايمز تباغت الجميع بسر خطير عن حادثة فلوريدا صعق الملك سلمان وولي عهده واثار قلقهم وأربك كل حساباتهم ( صورة مرعبة ) عاجل وفي غاية الخطورة... طارق عفاش لا يهش ولا ينش ولا يستجيب الا لهذه الجهة ونداء عاجل للرئيس هادي لوقف هذه الخطوة الخطيرة والمرعبة عائلة عربية مجرمة لاتخاف الله تدعي اختفاء ابنتهم الشابة..وعندما بحثت الشرطة ووجدتها اكتشفت امر صاعق ابكى كل الضباط والافراد وهز المنطقة كلها ( صورة ) كنيسة مسيحية عربية تلتقط الأطفال من الشوارع وتجبرهم على مشاهدة افلام اباحية وتبيعهم للمتعة ولكل من يستطيع الدفع ( سعر الاطفال + 3 صور فاضحة ومقززة ) وردنا قبل قليل..تصريح مباغت وغير متوقع من قلب العاصمة القطرية يرعب كل السعوديين داخل السعودية وخارجها ويهز المملكة من اقصاها الى اقصاها Advertisements عاصمة عربية تباغت الجميع وتصعق مليار مسلم بفرض رسوم مالية على المصلين( شاهد بالصورة اللوحة التي تحدد أسعار رسوم الصلوات الخمس + صلاة الجمعة )

وأوضحوا على ان الأعوش قام بتكليف وكيل نيابة المخا بمهام رئيس نيابة لمديريه المخا ومحافظة الحديدة وذلك تمهيدا لفصل مديرية المخا عن محافظة تعز.

مراقبون اكدوا ايضاً لمارب برس بان اقدام النائب العام الاعوش بتكليف وكيل نيابة المخا بمهام رئيس نيابة لمديريه المخا ومحافظة الحديدة ، يعد خرقاً جسيما للقانون اليمني كونه لايخدم إلا المشاريع الاماراتية التمزيقية في اليمن.

وذكروا بأنه كان بامكانه تعيين رئيسا لنيابة الحديدة يتولى القضايا التي تحدث في المديريات المحررة التابعة للحديدة .

فيما يلي نص المناشدة:

بسم الله الرحمن الرحيم فخامة رئيس الجمهوريه المحترم بعد التحيه الموضوع/مناشدة عاجله لوقف قرار النائب العام بخصوص نيابة المخا

في الوقت الذي تسعون ومعكم كل أبناء الوطن للمحافظة علي بقاء السياج الوطني متماسك البنيان في مواجهة دعاة التمزق والتشرذم نفاجأ بالنائب العام يدق مسمار التمزق بقرار يقضي بفصل مديرية المخا عن محافظة تعز قضائيا بان قام بتكليف وكيل نيابة المخاء بمهام رئيس نيابة لمديريه المخا ومحافظة الحديدة.

من المؤسف أن يقدم النائب العام على هذه الخطوة وهو بحكم منصبه المعني بدرجة كبيرة بحماية الدستور والقانون من اي مساس أو عبث بأمن الوطن واستقراره، وأنتم سيادة الرئيس المعني الأول بذلك.

نناشدكم الله والوطن والامانة الملقاة عاتقكم وقف هذه الخطوة الخطيرة، والتدخل العاجل لمنع هذا الخرق الجسيم للقانون والدستور. وتقبلوا خالص التحايا والتقدير..

أبناء مديرية المخا محافظة تعز٠ ٦ ديسمبر ٢٠١٩م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.