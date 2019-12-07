شكرا لمتابعة خبر عن ورنا الان ..صحيفة نيويورك تايمز تباغت الجميع بسر خطير عن حادثة فلوريدا صعق الملك سلمان وولي عهده واثار قلقهم وأربك كل حساباتهم ( صورة مرعبة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورنا الان ..صحيفة نيويورك تايمز تباغت الجميع بسر خطير عن حادثة فلوريدا صعق الملك سلمان وولي عهده واثار قلقهم وأربك كل حساباتهم ( صورة مرعبة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورنا الان ..صحيفة نيويورك تايمز تباغت الجميع بسر خطير عن حادثة فلوريدا صعق الملك سلمان وولي عهده واثار قلقهم وأربك كل حساباتهم ( صورة مرعبة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.