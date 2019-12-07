شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : ابن الفنانة الاماراتية "أحلام" يفضحها على المسرح ويعترف بسبب استيائه منها امام الجمهور (... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل فاهد ابن الفنانة أحلام حفلها الذي أحيته في عمان على مسرح دار الأوبرا السلطانية في مسقط، بدخوله المفاجئ على المسرح.

ابن أحلام فاجئها بوجوده على المسرح بعد انتهائها من وصلتها الغنائية، فحرصت على تحيته بتقبيله وتعانقا في مشهد رائع دفع الحضور إلى التصفيق الحار.

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل فيديو طريف لأحلام يجمعها مع ابنها، ظهرت فيه وهي تتناول الحلوى العمانية وتبدي إعجابها الشديد بها وأنها سوف تشتري منها قبل مغادرتها البلد.

وهنا تدخل، فاهد ابن أحلام في حديثها ليبدي استياءه من والدته، وذلك بسبب “الوحمة” الموجودة لديه، كاشفاً أمام الجميع أن والدته توحمت على الحلوى العمانية أثناء حملها فيه قائلاً: “أنا فيني وحمة انتي متوحمة فيني بحلوى عمانية”، ثم سألها أمام أصدقائها الموجودين برفقتها عن سبب عدم تناولها لهذه الحلوى قبل حملها فيه قائلاً: “ليش حرام عليكي”، وهنا ضج المكان بضحك الحضور وردت الفنانة الإماراتية على ابنها وهي تضحك من تعليقه قائلة: “فضحتني”.

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فاهد ولد الغاليه

دخل المسرح نهايه الحفل 🎼🤍@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/UOKH2R8DkU — 𝐌𝐧𝐚𝐥𝐢 (@TManali_) December 6, 2019

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[email protected]_

فاهد ولد الغاليه

دخل المسرح نهايه الحفل @AhlamAlShamsi

فاهد ولد الغاليه

دخل المسرح نهايه الحفل 🎼🤍@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/UOKH2R8DkU — 𝐌𝐧𝐚𝐥𝐢 (@TManali_) December 6, 2019

٦٩٧

فاهد ولد الغاليه

دخل المسرح نهايه الحفل 🎼🤍@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/UOKH2R8DkU — 𝐌𝐧𝐚𝐥𝐢 (@TManali_) December 6, 2019

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