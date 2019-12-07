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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : ابن الفنانة الاماراتية "أحلام" يفضحها على المسرح ويعترف بسبب استيائه منها امام الجمهور (... والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أشعل فاهد ابن الفنانة أحلام حفلها الذي أحيته في عمان على مسرح دار الأوبرا السلطانية في مسقط، بدخوله المفاجئ على المسرح.
ابن أحلام فاجئها بوجوده على المسرح بعد انتهائها من وصلتها الغنائية، فحرصت على تحيته بتقبيله وتعانقا في مشهد رائع دفع الحضور إلى التصفيق الحار.
من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل فيديو طريف لأحلام يجمعها مع ابنها، ظهرت فيه وهي تتناول الحلوى العمانية وتبدي إعجابها الشديد بها وأنها سوف تشتري منها قبل مغادرتها البلد.
وهنا تدخل، فاهد ابن أحلام في حديثها ليبدي استياءه من والدته، وذلك بسبب “الوحمة” الموجودة لديه، كاشفاً أمام الجميع أن والدته توحمت على الحلوى العمانية أثناء حملها فيه قائلاً: “أنا فيني وحمة انتي متوحمة فيني بحلوى عمانية”، ثم سألها أمام أصدقائها الموجودين برفقتها عن سبب عدم تناولها لهذه الحلوى قبل حملها فيه قائلاً: “ليش حرام عليكي”، وهنا ضج المكان بضحك الحضور وردت الفنانة الإماراتية على ابنها وهي تضحك من تعليقه قائلة: “فضحتني”.
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فاهد ولد الغاليه— 𝐌𝐧𝐚𝐥𝐢 (@TManali_) December 6, 2019
دخل المسرح نهايه الحفل 🎼🤍@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/UOKH2R8DkU
فاهد ولد الغاليه
دخل المسرح نهايه الحفل @AhlamAlShamsi
فاهد ولد الغاليه— 𝐌𝐧𝐚𝐥𝐢 (@TManali_) December 6, 2019
دخل المسرح نهايه الحفل 🎼🤍@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/UOKH2R8DkU
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فاهد ولد الغاليه— 𝐌𝐧𝐚𝐥𝐢 (@TManali_) December 6, 2019
دخل المسرح نهايه الحفل 🎼🤍@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/UOKH2R8DkU
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فاهد ولد الغاليه— 𝐌𝐧𝐚𝐥𝐢 (@TManali_) December 6, 2019
دخل المسرح نهايه الحفل 🎼🤍@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/UOKH2R8DkU
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : ابن الفنانة الاماراتية "أحلام" يفضحها على المسرح ويعترف بسبب استيائه منها امام الجمهور (... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.