محروس يعلن سقطرى محافظة منكوبة إثر إعصار "بافان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم السبت، الارخبيل "محافظة منكوبة" إثر إعصار "بافان" الذي يضربها منذ الاربعاء الماضي.



وطالب محافظ الأرخبيل رمزي محروس في بيان له بـ"تدخل حكومي وأممي عاجل لإغاثة المنكوبين"

وشهدت مديرية "حديبو"، المركز الاداري لمحافظة أرخبيل سقطرى، منتصف ليل أمس عملية نزوح واسعة للسكان بفعل انهيار عددا من المنازل وتقطع شبكة المواصلات جراء تدفق سيول كبيرة وهطول غزير للأمطار.

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وحذر المركز الوطني للارصاد، الجمعة، من أحوال جوية خطرة جراء تمركز إعصار "بافان" جنوب غرب محافظة أرخبيل سقطرى على المحيط الهندي.

وذكر مواطنون أن سيولاً عارمة وبكميات هائلة اجتاحت أودية حديبو في سقطرى التي تشهد حالياً إعصاراً وصفوه بـ"اقوى الاعاصير" التي مرت على الارخبيل".

ونبه المركز المواطنين وربابنة السفن بكافة انواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الاحول الجوية الخطرة في منطقة الاعصار "بافان" والمناطق لمجاورة لها خاصة حول ارخبيل سقطرى وشرق ووسط خليج عدن.

وأوضح المركز أن العاصفة "بافان" تتحرك غرب - جنوب غرب موقعها الحالي باتجاه السواحل الصومالية، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة جداً حول مركزها.