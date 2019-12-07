المليشيا تنفذ حملة مداهمات في قعطبة بمحافظة الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ الضالع نفذت مليشيا الحوثي، أمس ، حملة اختطافات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

Advertisements وأكدت المصادر أن المشرف الحوثي المدعو "ابو الجراح" نفذ حملة مداهمات واختطافات بحق المواطنين في منطقه عزاب غربي مديرية قعطبه. وذكرت المصادر أن مجاميع مسلحة بقيادة المشرف الحوثي دهامت بعد صلاة الجمعة منزل المواطن صالح علي عميران ونجلة عبدالرقيب وقامت باختطافهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وتشهد جبهات الضالع، منذ أشهر، معارك عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي

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