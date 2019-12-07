حصريا.. عازف السمسمية الحضرمي علي صبري في معزوفة جديدة “فيديو“

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص يواصل عازف السمسمية الحضرمي الشاب علي صبري جوبان، ابداعه في صناعة الأنغام الجميلة على آلته التي لفتت انظار المتابعين.

Advertisements وأهدى علي صبري جمهوره في حضرموت والوطن العربي مقطعا جديدا عبر موقع "الخليج 365" بعد طلبات تلقاها محرر الموقع على تطبيق المراسلة الفوري “واتساب“ . جدير بالذكر أن الشاب علي صبري شارك في كثير من المقطوعات التراثية التي تحاكي تاريخ ومجد حضرموت الفني، الى جانب العادات والتقاليد التي كانت تمارس من قبل الصيادين ورواد البحر منذ القدم.

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