عاجـــل بي بي سي تفجر مفاجأة مزلزلة عن محمد بن سلمان وتكشف ما الذي حدث لھ أثناء طفولتھ؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشف تقریر لھیئة الإذاعة البریطانیة "بي بي سي" تفاصیل مفاجئة في نشأة ولي العھد السعودي، الأمیر محمد بن سلمان، ولمحات من حیاتھ الشخصیة. ونقلت "بي بي سي" عن رجل أعمال خلیجي، مقرب من محمد بن سلمان البالغ من العمر 34 ع ًاما، قولھ: "محمد بن سلمان یحب تناول الوجبات الجاھزة، مثل الھوت دوغ".

وأضاف رجل الأعمال الخلیجي: أن محمد بن سلمان "یشرب كمیات كبیرة من الكوكاكولا الخالیة من السكر"

وأردف بقولھ: "أعلم أنھ نشأ على ممارسة لعبة Duty Of Call) نداء الواجب)، وھو من المتابعین الكبار لكل التقنیات التكنولوجیة الحدیثة".

وكان الأمیر محمد بن سلمان، تولى ولایة العھد في السعودیة في 21 یونیو/حزیران 2017 ،عقب إعفاء الأمیر محمد بن نایف بن عبد العزیز آل سعود من منصبھ. ومنذ تولي ابن سلمان ولایة العھد، وأطلق حملة كبرى لتطویر السعودیة من خلال "رؤیة 2030 ،"التي تتخلى فیھا البلاد عن الاعتماد على النفط، ویجري إصلاحات واسعة.

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