شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ...شاب سعودي جريء وشجاع يباغت الامريكيين في عقر دارهم ويقوم بهذا العمل الذي ارعب وزارة الدفاع الامريكية وهز امريكا كلها ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...شاب سعودي جريء وشجاع يباغت الامريكيين في عقر دارهم ويقوم بهذا العمل الذي ارعب وزارة الدفاع الامريكية وهز امريكا كلها ( صورة + الاسم )

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