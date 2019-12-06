عاجل محمد بن سلمان في حالة انهيار وخوف شديد ... معارض سعودي يفاجئ الجميع ويكشف هذا الامر الخطير...تفاصيل عاجلة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف المعارض السعودي نايف الحربي عن معلومات هامة تخص الوضع النفسي الحالي لولي العهد محمد بن سلمان .

و قال الحربي في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر رصدها الواقع السعودي أن ابن سلمان في حالة انهيار وحذر وخوف جداً تحسبا لهجمات على منشئات نفطية او كيميائية، والوضع داخل الديوان الملكي ملئ بالخوف والشك والريبة وكل موظف صغير او كبير يخاف من الاعتقال او الاغتيال او الاخفاء ،و السبب ان ابن سلمان يعيش ازمة ثقة من جميع موظفي الديوان والمعارضين ..

ونتيجة لذلك قال الحربي أن ابن سلمان قام بتوجية اوامر الى قوات حماية امن المنشئات وشركة ارامكو بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وأرسل رسالة سرية و عاجلة لجميع مدراء الشركات بالمنطقة الشرقية اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للاخلاء والطوارئ ..

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وأضاف الحربي أنه تم تجهيز مناطق اخلاء وابلاغ الموظفين وعائلاتهم باقصر الطرق التي يتم سلكها عند الطوارئ حيث حدد موقع بالجبيل الصناعية بمساحة 27الف متر مربع لاخلاء العاملين والسكان.بالمدن الصناعية .

وكانت منشأات أرامكو في بقيق و خريص قد تعرضتا لهجوم بالطائرات المسيرة اليمنية في 14 سبتمبر المنصرم نتج عنها دمارأً هائلاً بالمنشأات السعودية تسببت بتعطيل نصف الإنتاج النفطي السعودي.

و يخشى ابن سلمان ان تتعرض أرامكو لضربة ثانية تدمر عملية إكتتاب أرامكو التي انطلقت في السابع عشر من نوفمبر الماضي.

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