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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحزام الأمني يعزز انتشاره بالخطوط الأمامية في الشيخ سالم
الجمعة 6 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
وصلت تعزيزات كبيرة لقوات الحزام الأمني إلى الخطوط الأمامية في منطقة الشيخ سالم بمدينة زنجبار التابعة لمحافظة أبين.
وقال مصدر عملياتي إن كتائب وآليات عسكرية من اللواء الخامس والكتيبة الثالثة حزم واللواء الثالث دعم وإسناد، وصلت مساء أمس الخميس، إلى الخطوط الأمامية واتخذت وضعيات دفاعية.
وتتزامن التحركات الأخيرة مع اعتداءات متكررة من جانب مليشيا الإخوان الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح، على المقاومة الجنوبية.
وتقدمت جحافل عسكرية تابعة لمليشيا الإخوان، أمس واليوم، في محافظة شبوة، في خرق واضح لاتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.
وشدد مصدر في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين على جاهزية القوات واستعدادها، محذرا من أن أي تقدم لمليشيات الإخوان الإرهابية سيقابل برد فوري دفاعا عن النفس.
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