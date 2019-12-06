مخيم نور العون في المكلا يجري (250) عملية بالفاكو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المكلا

اختتمت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، أعمال مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 51 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، الذي نظمته العون المباشر مكتب اليمن بتمويل من متابعي Q8Ping 2019.

أجرى المخيم (250) عملية بالفاكو “الموجات فوق الصوتية” لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات تكللت جميعها بالنجاح، وقدم خدمات المعاينة لـ (2756) مريضاً من كافة فئات المجتمع.

وقالت القائم بأعمال مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة، إن مخيمات العون المجانية تستهدف الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً في كافة المناطق والمحافظات اليمنية .

وأكدت أن المخيم حقق أهدافه بنجاح في معالجة مرضى العيون الذين توافدوا عليه، وأجرى العمليات بتقنية الفاكو لإزالة المياه البيضاء .

وأضافت بازرعة أن جميع الحالات التي خضعت للعمليات تحظى بمتابعة الأطباء لمدة شهرين عقب المخيم لتفادي أي مضاعفات والحصول على الرعاية الكاملة.

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وقال منسق مخيمات نور العون الطبية في مكتب العون المباشر باليمن فريد الدهمشي، إن

المخيم أجرى فحوصات مخبرية ومعاينات باطنة لـ (775) حالة ووزع العلاجات على (589) مريضاً، وتم صرف نظارات شمسية وعلاجات للحالات التي أجريت لها العمليات مجاناً.

وأضاف أن عدد المستفيدين من أنشطة التوعية حول أمراض العيون (957) شخصاً.

وأفاد الدهمشي أن المخيم نفذته مؤسسة البصر الخيرية العالمية، ومستشفى هيا اليحيا لطب العيون في الفترة من 25 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2019.

وأشار إلى أن المخيم استقبل الآلاف من المرضى في مستشفى الشحر العام، والمركز الصحي بالحرشيات، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات إلى مستشفى هيا اليحيا.

وعبرت بازرعة عن الشكر والتقدير لكافة التسهيلات التي قدمت لإقامة المخيم من قبل الشركاء في مؤسسة البصر الخيرية العالمية ومستشفى هيا اليحيا والمستشفيات المستضيفة والطواقم الطبية والجراحية والفرق التطوعية وفريق العون المباشر وكل من أسهم في إنجاح المخيم.