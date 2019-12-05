شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : كاتب سعودي مقرب لـ"الديوان الملكي" يتجاوز الخطوط الحمراء ويفجر مفاجاة مدوية .. عن عيوب أهم قرار لـ"ولي العهد السعودي" مع النساء (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : الملك يفاجئ الجميع ويفتح الحرب مع حاكم دبي .. يتعلق بالأميرة الهاربة هيا بنت الحسين معركة حامية الوطيس : بين سورية و مصرية في الكويت .. أستخدمت فيها جميع أسلحة المطبخ والسبب؟!! مصدر أمني يكشف أسباب الانفجارات التي شهدتها العاصمة الموقتة عدن وقوات الانتقالي تعلن النفير وتحليق مكثف لطيران التحالف شاهد بالفيديو : سلطان البركاني يكشف عن تفاصيل تواصله الاخير مع الرئيس الراحل على عبدالله صالح

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