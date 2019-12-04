مشاهد مرعبة في شوارع سلطنة عمان.. نساء تصرخ وتوقف السيارات وفرار الناس (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - وثقت فيديوهات متداولة على موقع "تويتر"، مشاهد مرعبة في سلطنة عمان، بعد توقف السيارات وفرار الناس على وقع صراخ النساء بسبب إعصار كيار.

وأظهر مقطع فيديو، غرق أحد الشوارع الرئيسية في سلطنة عمان بسبب الأمواج العاتية التي تجاوزت الشاطيء جراء إعصار كيار، وتوقف السيارات.

وأبان الفيديو، تجمع عشرات الأشخاص حول أحد الأماكن، فيما يبدو أنه لأشخاص أصيبوا جراء قوة اندفاع الموج، فيما باشرت شرطة عمان السلطانية الموقع.

ورصد مقطع فيديو ثانٍ، غرق الشارع المطل على ساحل مطرح في سلطنة عمان، وسقوط عدد من الأشخاص؛ بسبب قوة الأمواج الناتجة عن الإعصار.

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من جانبه، علق خبير الطقس، خالد الزعاق، في تغريدة بحسابه بموقع "تويتر"، على الفيديوهات المنتشرة بالتحذير من من الاقتراب من السواحل في حالة وجود الأعاصير.

وكتب "الزعاق": "لا تجازف بنفسك في حال الأعاصير، فالرياح تكون عاتية لا تستطيع الفكاك من قوتها، فالواجب اتباع تعليمات جهات الاختصاص".

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