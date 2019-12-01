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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. افشال محاولة انقلاب وسط العاصمة صنعاء (تفاصيل)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة مليشيا الحوثي، إفشال مخطط انقلاب وصفته بالخطير متهمة أجهزة استخبارات دول التحالف بالوقوف خلفه. وقالت في بيان مساء اليوم الأحد، حصل "يمن برس" على نسخة منه، إن أجهزتها الأمنية ضبطت خليتين رئيسيتين كانتا تحت المسؤولية المباشرة لضباط المخابرات السعودية والسيطرة عليها في مراحلها الأولى وسيتم كشف تفاصيلها لاحقاً وفق البيان. جديد اب برس : Advertisements ​ وأوضحت أن الخليتين تبنتا دعوات للمظاهرات ضد مليشيا الحوثي وتأجيج الشارع اليمني ضدها مستغلة الوضع الاقتصادي لخلق احتقان يؤدي إلى ضرب المجتمع بالدولة وفق البيان. وكان زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي، حذر قبل أسابيع من انتقال عدوى احتجاجات العراق ولبنان إلى اليمن ونبه مما أسماها "الفوضى في التلقي الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي"، في تحذير مبطن خوفاً من شرارة انتفاضة مماثلة في اليمن.

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