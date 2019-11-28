شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الشرعية تزف بشرى سارة لكل الموظفين في جميع المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، صرف المرتبات لموظفي محافظة الحديدة (غرب اليمن) التي تشهد مواجهات متقعطة بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي الانقلابية منذ العام الماضي.

وقال مصدر في مصرف الكريمي إنه دشن اليوم، صرف مرتب شهر نوفمبر الجاري لموظفي محافظة الحديدة المرسلة من الحكومة الشرعية وبحسب تصريحات للمبعوث الاممي لليمن فانه سيتم صرف مرتبات الموظفين في كافة المحافظات بدء بالحديدة.

جديد "الخليج 365"

Advertisements