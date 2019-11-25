شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : جريمة بشعة... رجل يوجه لزوجته 5 رصاصات قاتلة .. والنهاية صادمة.. فيديو صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو سجلته كاميرات المرقبة بمدينة إتاكواتيارا البرازيلية لحظة محاولة رجل قتل زوجته بإطلاق النار عليها . وأظهر الفيديو الزوج وهو يباغت زوجته بإطلاق الرصاص من مسدسه إلا أن حظها أنقذها إذ تعطل المسدس 5 مرات ولم تصيبها طلقة واحدة . جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة وحاول أشخاص إبعاد الرجل عن زوجته خوفاً من إرتكاب الجريمة بجسم السلاح حتى نجت الزوجة .

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