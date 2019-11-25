شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لمرضى السكر ..,مركب نادر في "الافوكادو" ينهي السكري ويحمي من امراض خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثبتت دراسة طبية حديثة في سابقة هي الأولى من نوعها ، أن تناول الأفوكادو يحمي من مرض السكري ويحد من خطر الإصابة به.

ووفقا لما نشرته مجلة ”ذا هيلث سايت“، فقد تم الكشف عن دراسة أُجريت في جامعة غويلف الكندية، توصل الباحثون إلى مركب يوجد في الأفوكادو فقط ويدعى ”أفوكيشن بي“ AvoB، يمكنه منع العمليات الخلوية التي تؤدي للإصابة بمرض السكري.

واعتمد الجزء الأول من الدراسة على اطعام الفئران وجبات عالية الدهون لمدة 8 أسابيع للحث على السمنة ومقاومة الأنسولين، وعلى مدار الأسابيع الـ 5 التالية، أضافوا مركب ”أفوكيشن بي“ الذي لا يوجد سوى في الأفوكادو، إلى الوجبات الغذائية عالية الدهون لنصف الفئران.

ووجد الباحثون أن إضافة المركب للنظام الغذائي، عزز قدرة الفئران على امتصاص وحرق جلوكوز الدم (سكر الدم)، وتعزيز الاستجابة للأنسولين، الذي عادة ما تكون مقاومته هي سبب المشكلة لدى مرضى السكري.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الخبراء انخفاض وزن الفئران مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا المركب، كما لاحظوا تباطؤًا في معدل زيادة وزنهم.

وفي الجزء الثاني من الدراسة، منح الخبراء مركب ”أفوكيشن بي“ على هيئة مكملات غذائية، لمجموعة من المشاركين البشر الذين اعتمدوا ”حمية غذائية غربية“، والتي تعتمد على تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والأطعمة سهلة التحضير والزبدة، بالإضافة إلى المقليات والبيض ومنتجات الألبان عالية الدسم والبطاطس والمشروبات الغازية عالية السكريات.

اكتشف الباحثون أن المركب تم امتصاصه بأمان في الدم دون التأثير سلبًا على الكلى أو الكبد وما يُعرف بالعضلات الهيكلية، كما لاحظوا أنه ساعد في خفض وزن المشاركين.

وأوضح فريق الدراسة أن مركب ”أفوكيشن بي“، يعمل على تقليل مقاومة الأنسولين، التي تعني عدم قدرة الجسم على خفض مستوى السكر في الدم، الأمر الذي يحدث عادة عندما يعجز الجسم عن حرق الأحماض الدهنية.