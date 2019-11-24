بالصور.. رئيس محكمة إستئناف حضرموت يلتقي فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365

التقى رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت فضيلة القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" في مكتبه بالمجمع القضائي بالمكلا يوم الخميس فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بحضور رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت القاضي "شاكر محفوظ بنش".



واستمع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الى شرح وافي من قبل القاضي "هاشم الجفري" إلى شرح حول سير أعمال السلطة القضائية بمحافظة حضرموت بهيئتيها المحاكم والنيابات منذ تحرير مدينة المكلا عاصمة المحافظة من سيطرة تنظيم القاعدة في ٢٤ إبريل ٢٠١٦م، .

واوضح القاضي الجفري أن أبواب المحاكم والنيابات مفتوحة أمام المتقاضيين رغم الشحة والنقص في عدد القضاة وقلة الامكانيات، وأن حقوق المواطنين في التقاضي مكفولة وتنظر وتفصل المحاكم في قضاياهم بأنواعها عدا تعثر الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بسبب النقص في القضاة وأن أمرها تم عرضه أمام مجلس القضاء الأعلى لتعيين قضاة لهذه الشعبة.

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ومن جانبه أوضح رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت القاضي "شاكر محفوظ بنش" أن النيابة العامة تشرف على السجون ومراكز الاحتجاز، وتقوم بالتفتيش عليها وتتصرف بشأن أي مخالفات فيها وفقاً للقانون، وأن النيابة العامة لا يمكن ان تسمح بأي انتهاكات لحقوق الانسان المتصلة بأعمال الضبطية القضائية.

وقام فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برفقة رئيس النيابة ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية بزيارة ميدانية لمصلحة التأهيل والاصلاح م/حضرموت بالمكلا (السجن المركزي)واطلع على أوضاع السجناء وتصنيفاتهم من قبل ادارة السجن والى شكاوى البعض من السجناء خلال تجوله وتفقده لأوضاعهم بداخل السجن.