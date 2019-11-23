شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ضاحي خلفان يعترف بكارثة مزلزلة ضربت الإمارات.. ومخطط خطير يحدث داخل الدولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعترف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان، بأن كارثة ضربت أسواق الإمارات، إضافةً إلى وجود مخطط يحدث داخل الدولة.

وقال "خلفان" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "اليوم أصبح السوق العقاري ميدانًا للاعبين خاسرين، هذا القطاع كان أفضل القطاعات قبل مجئ فلاسفة الضريبة، واليوم أصبح كارثة".

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وأضاف: "هناك من يخطط من الباطن لضرب الأسواق الإماراتية من الداخل، بس تعال قنع البعض، اليوم كل الساحات التجارية والعقارية والاستثمارية منفرة عندنا وغير جاذبة".

واختتم ضاحي خلفان، خديثه، بقوله: "الذين كانوا يعرفون كيفية جذب الاستثمار رحلوا، جونا اللي يعرفون يأخذون البونص في جيوبهم، طاحوا في السوق العقاري جهلة فأفسدوه".

وتراجعت أسعار المنازل في دبي بنحو الربع على الأقل منذ الذروة في منتصف عام 2014 جاءت بعد تعافي السوق من أزمة الديون في 2009، ولا يبدو أن نوبة الضعف الأحدث هذه تقترب من نهايتها.

ويعتمد اقتصاد دبي، وهو جزء من اقتصاد دولة الإمارات، بدرجة كبيرة على التجارة العالمية التي تتعرض حاليًّا لمخاطر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وشكلت حكومة دبي، في سبتمبر/ أيلول، لجنة معنية بالتخطيط العقاري في مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، لكن من المبكر قياس نتائج ملموسة.