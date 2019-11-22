العوبثاني يتفقد سير عمل إدارة أمن تريم ويلتقى بوكيل النيابة الابتدائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - تريم

تفقد المدير العام للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني اليوم إدارة أمن وشرطة مديرية تريم وكان في استقباله مدير أمن مديرية تريم العقيد عبدالناصر عبود التميمي والتقى بوكيل نيابة مدينة تريم الابتدائية.

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والقى العميد العوبثاني في الطابور الصباحي كلمة توجيهيه للضباط والأفراد أشار فيها على الإلتزام والانضباط الوظيفي وتنفيذ المهام المؤكلة إليهم على أكمل وجه وتمثيل هيبة الدولة ضد المخالفين والخارجين عن النظام والقانون لتقديمهم للعدالة.

وأكد العميد العوبثاني على استمرار الحملة الأمنية في مديرية تريم في ضبط السيارات المشبوهة وإزالة العواكس ، مبينا بأن عواكس السيارات تسبب زيادة في الجرائم وتخفي المجرمين من ضبطهم للاجهزة الأمنية، شاكرا جهود أمن تريم في تمكنهم لضبط العديد من القضايا .

وفي سياق متصل التقى مدير عام الأمن بوكيل نيابة تريم الابتدائية القاضي سعيد لرضي ناقش من خلاله اوجه التعاون المشترك في آلية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لإيجاد الحلول لبعض العراقيل في سير وسلامة الإجراءات بين الجهازين .