شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية العظمى في زمن بن سلمان .. فضيحة مدوية تهز المملكة .. خمر ونساء وقبلات واحضان في الشوارع .."فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين التهامي - إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يمثل أحد فضائح ما وصلت اليه السعودية العظمى في زمن بن سلمان ورؤيته بتحويلها من دولة التوحيد إلى دولة الخمر و الرقص و الترفيه إلى أبعد حدود وبدون قيود أبدا.

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