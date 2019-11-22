السعدي: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال مندوب اليمن في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب.



وطالب مندوب بلادنا المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي لتطبيق اتفاق ستوكهولم.

ودعا إلى إدانة انتهاك إيران للقانون الدولي باعترافها بممثل مليشيا الحوثي سفيرا في طهران.

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وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قال إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يمهد لحل سياسي في اليمن.

وأضاف،: السعودية تعمل على دعم جهود الحل السياسي في اليمن.

وتابع المبعوث الأممي: نثني على دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وتابع غريفيث: شهدنا بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة.

وأكد غريفيث أن وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين.