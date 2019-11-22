شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المغامسي: ما يفعله محمد بن سلمان جائز شرعاً .. وهذا هو سيف الدولة..شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال صالح المغامسي إمام وخطيب جامع قباء في المدينة المنورة، ، إن الاكتتاب في شركة "أرامكو" النفطية التي دعا إليه الأمير محمد بن سلمان "يهدف لإخراج السعودية من رق النفط" الذي نتكل عليه كمصدر أساس للدخل.

وأضاف المغامسي في لقاء مع قناة "أم بي سي"، أن الاكتتاب "جائز شرعا، وهو إعزاز لاقتصاد الوطن لأن أرامكو سيف من سيوف الدولة، وليست شركة يراد منها جلب المال".

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​وتابع أن الصناعة البترولية هي "قوام حياة الناس في بلادنا إلى هذا اليوم ، ولذلك الرؤية التي يقوم عليها عراب رؤية المملكة سمو الأمير محمد بن سلمان، يقصد منها محاولة الخروج من الاتكال على النفط كمصدر أساسي للدخل".

وأضاف المغامسي، "أرامكو موجودة منذ القدم، منذ عهد الملك المؤسس، وأصبحت ملكاً للمملكة والحكومة السعودية، وليست شركة في أيدي الناس، فهي جزء من الدولة".

وشدد على أن الاكتتاب "مع إباحته، إلا أنه لا يلزم الناس قطعا، لكن فيه اعزازا لاقتصاد الوطن بشكل ظاهر جدا، لأن الشركة بنيانها عائد للناس أنفسهم سواء المكتتب أو غير المكتتب".