عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التميمي يطلع على سير العمل في مخيم نور العون الطبي المجاني

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، على سير العمل في مخيم نور العون الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات (بالفاكو) الذي تنفذه مؤسسة البصر الخيرية العالمية ومستشفى هيا اليحيا لطب العيون بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء واشراف العون المباشر – مكتب اليمن وتمويل من متابعي Q8ping2019.

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ويتضمن المخيم المقام بهيئة مستشفى سيئون العام خلال الفترة من 17 الى 22 من شهر نوفمبر الجاري اجراء نحو 278 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بعد أن تم معاينة 2067 حالة مرضية ، اضافة الى توزيع الأدوية والنظارات مجانا.

وأشاد وكيل المحافظة المساعد بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة البصر الخيرية العالمية ومستشفى هيا اليحيا لطب العيون وجميع الكادر الطبي في المخيم المجاني..مؤكدا دعم ومساندة السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع والبرامج الصحية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.