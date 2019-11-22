شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد الجوية توجه تحذيرات للمواطنين في هذه المناطق .. ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مركز الأرصاد الجوية في صنعاء، الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، عن موجة جديدة للأمطار الرعدية، ستضرب المناطق والمرتفعات الجبلية في اليمن، خلال الساعات القادمة.



وقال المركز، في نشرته اليومية، حصل "المشهد اليمني"على نسخة منها، اليوم الخميس، إن هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها عواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً إلى حضرموت والسواحل الجنوبية، وصولاً إلى سهول تهامة والسواحل الغربية للجمهورية اليمنية، خلال الـ24 ساعة القادمة.

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وأشار إلى أن الأمطار سوف تشكل ضباباً على أجزاء من المناطق الجبلية وصحارى وهضاب داخلية في محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وريمة، وتعز، ولحج، والضالع، والبيضاء، وشبوة، وحضرموت.



وحذر المواطنين في هذه المناطق التي ستشهد هطولاً للأمطار، من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول بعد وأثناء الأمطار، وسائقي المركبات من انخفاض الرؤية في الطرقات نتيجة الضباب.