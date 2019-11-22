شكرا لبحثكم عن خبر خلافا لما كشفه باحث يمني.. علماء يعثرون على موقع سفينة نوح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خلافا لما كشف عنه باحث يمني في وقت سابق، عن موقع سفينة نوح، عثر علماء آثار على موقع جديد للسفينة.

وقال فريق من العلماء وصيادي الآثار التاريخية لـ"الاناضول" إنه حدد موقع وجود "سفينة نوح"، مشيرا إلى أنه ينوي نشر صور من شأنها أن تؤكد أنها مدفونة في منطقة جبلية شرق تركيا.

وذكر أفراد الفريق، الذي يقوده الجيوفيزيائي النيوزيلندي، جون لارسن، ومهندس الحاسوب وعالم الآثار الأمريكي، أندرو جونز، والمخرج وصائد الآثار المعروف التركي، جيم سيرتيسين، أنهم تمكنوا من تحديد نموذج ثلاثي الأبعاد لسفينة نوح، من خلال دراسة جسم غامض تحت الأرض بمنطقة الجبال في موقع دوروبينار، الذي تم الكشف عنه يوم 11 سبتمبر 1959.

وتم تصميم النموذج، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، عبر تحليل البيانات الكهرومغناطسية من تربة الموقع المزعوم لوجود السفينة، حيث وضع العلماء أسلاك خاصة مصطفة على مسافة 20 سنتيمترا على بعضها بعضا.

وقال فريق الخبراء الذي صمم النموذج إنه سيعرض الصور في فيلم وثائقي جديد لإثبات أنها توثق السفينة التي بناها نوح بأمر من الله قبل الطوفان العظيم ووضع فيها أفراد عائلته وزوجين من كل حيوان، بحسب الديانات السماوية الثلاث.

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ويشير الفريق إلى أنه من السابق لأوانه التأكيد بكل ثقة أن الموقع يحتوي على سفينة نوح، وهذا الأمر يتطلب إجراء دراسة موسعة بدعم أكبر من قبل الحكومة وبمشاركة أبرز الباحثين من الجامعات الرائدة في العالم.

لكن جونز يصر على أن النموذج يوثق سفينة نوح وليس أي جسد آخر، ولا تزال أجزاء منها مدفونة تحت الأرض، وقال، حسب "الأناضول": "الصور الحاسوبية ليست مزيفة أو محاكاة".

بدوره، اعتبر سيرتيسين، الذي سبق أن أنتج فيلما وثائقيا حول البحث عن سفينة نوح، أن "هذه الصور حقيقة وتوثق السفينة".

وكان الباحث اليمني المهندس عارف صالح عبدالله التوي، كشف في دراسة له "ان سفينة نوح جاثمة تحت أكوام الرمال في وسط اليمن قرب منطقة شبوه القديمة في منطقة تعرف عساكر على حافة رمله السبعتين".