شكرا لبحثكم عن خبر عناصر من حزب الله اللبناني ترافق قيادات حوثية في مدينة الصالح بالحديدة .. تعرف على مهمتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شوهدت عناصر أجنبية، من كوادر حزب الله اللبناني، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية، رفقة مسؤولين وقياديين في ميليشيات الحوثي، في أحد الأحياء على مقربة من مدينة الصالح، بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وجاء ظهور عناصر أجنبية، للمرة الثانية مؤخراً، في تزامن مع أعمال حفريات واستحداثات نشطة بالمنطقة وتحركات وتعزيزات رصدت في عدد من الأحياء والشوارع بمركز المحافظة وأعمال تصعيد واسعة في مديريات جنوب الحديدة.

وقال راصدون محليون وميدانيون، إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص (من الجنسية اللبنانية)، شوهدوا صباح الاثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، برفقة القياديين الحوثيين، أبو أيمن وأبو يحيى، في شارع التسعين بمدينة الحديدة.

يشار إلى أن شارع التسعين، حيث شوهدت العناصر اللبنانية، يؤدي إلى مدينة الصالح ويشهد استحداثات من حفريات ومتاريس أقامتها الميليشيات بعد تثبيت نقاط وقف إطلاق النار، بإشراف رئيس البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أباهيجيت غوها.

نقطة مراقبة أممية

وتوجد في المنطقة (قطاع الصالح) إحدى نقاط المراقبة الخمس التي نصبتها الشهر الماضي البعثة الأممية ولجان الارتباط المشتركة لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة.

ويتواجد عشرات العناصر من الحرس الثوري وحزب الله في الحديدة كخبراء تصنيع صناعة متفجرات، وتفخيخ زوارق وطائرات مسيرة وتجميعها ويشرفون على ورش ومعامل تصنيع الأسلحة في الحديدة، وفق مصادر استخباراتية يمنية.

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وأضافت المصادر أن هؤلاء يشرفون على استقبال ونقل قطع الأسلحة التي تدخل عبر ميناء الحديدة، ومرافئ صغيرة إلى الشمال من ميناء الصليف، وتحديدا مرفأ اللحية، والتي يتم استخدامها في صناعة الصواريخ الباليستية وتجميع المسيرات.

الظهور العلني

ويتواجد منذ بداية الحرب في مدينة الحديدة خبراء ومدربون وكوادر من الجنسيات اللبنانية والعراقية والإيرانية، وجاهر بعض هؤلاء مؤخراً بالظهور العلني، على غير العادة.

وفي أواخر يوليو الماضي، رُصدت وجوه وصفتها مصادر بأنها "غريبة وغير يمنية"، ليتضح لاحقاً أنهم إيرانيون ولبنانيون تتجول في ميناء الصيد (حراج الاصطياد) بمدينة الحديدة.

وقال مصدر محلي، حينها، إن هؤلاء الذين يقدر عددهم بعشرة، كانوا برفقة عناصر حوثية (معروفة) من محافظتي صعدة وعمران، وجالوا في مواقع منتقاة بينها وأكثرها ازدحاماً ميناء الصيد أو حراج الاصطياد الشهير.

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم