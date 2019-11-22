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صنعاء - ياسمين الخيامي - إطلاق مزاد علني لأحدث وأغلى السيارات في السعودية.. ونجم برشلونة يشتري أول سيارة (صور)

طلقت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الخميس، مزادًا علنيًّا لأحدث وأغلى السيارات في المملكة، وذلك بالعاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

المزاد يضم 1200 سيارة من أحدث وأغلى أنواع السيارات في العالم تم استقدامها مباشرة من شركاتها الأجنبية المصنعة.

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وأعلنت “هيئة الترفيه” عبر حسابها الرسمي على تويتر بيع أول سيارة بمعرض الرياض للسيارات لنجم الكرة العالمي، البرازيلي رونالدينيهو نجم برشلونة وميلان السابق.





والتقطت صور للاعب البرازيلي من داخل المعرض برفقة رئيس الهيئة المستشار تركي آل الشيخ، حيث ظهر اللاعب – الذي حضر للمشاركة ببطولة التيك بول- من داخل سيارة سوداء فارهة.

واشترى نجم برشلونة السابق سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) وهي واحدة من بين 200 سيارة في العالم من نوعها، ولم يكشف عن سعر السيارة بعد.

ويشهد معرض سيارات الرياض إقامة مزاد علني على أحدث وأغلى السيارات بعد حصول رئيس هيئة الترفيه، على جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش المعرض.

وتشارك في الحدث أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم، بحضور أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم.

ويعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة، في حدث قد لا يتكرر كثيرًا في المنطقة.

وانطلق المعرض الخميس، ويستمر حتى الثلاثاء، وسيكون متاحًا أمام الزوار من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساء.