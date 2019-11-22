شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي يدفع مهر مليار ريال لعروسه .. وهكذا اثرت عليها الصدمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مقطع فيديو للحظة طلب مواطن سعودي للزواج من فتاة مغربية الجنسية. وأظهر الفيديو المواطن وهو يقدم مليون ريال سعودي للفتاة وأسرتها كمهر للزواج بخلاف الذهب الذي هاداها به. وظهر صوت العروس في الفيديو وهي سعيدة بزوجها الثري وتتحدث عن هداياه وقيمة المهر قائلة 50 ألف ريال سعودي تعادل 23 مليون درهم مغربي .

وعلق بعض النشطاء على الفيديو باستغراب من ردة فعل العائلة المغربية وطريقة حسابهم للمبلغ وتصويرهم له وعدم إحترامهم لعريس ابنتهم .

جديد الخليج 365:

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دفع لهم حوالي مليون ريال سعودي "مهر" عشان يتزوج بنتهم "مغربية" من غير الذهب و .. ! pic.twitter.com/b9l4PBRzD6 — SاLم` ll كود نون « line » (@_jiig) November 19, 2019

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SاLم` ll كود نون « line »@_jiig

دفع لهم حوالي مليون ريال سعودي "مهر" عشان يتزوج بنتهم "مغربية" من غير الذهب و .. !

دفع لهم حوالي مليون ريال سعودي "مهر" عشان يتزوج بنتهم "مغربية" من غير الذهب و .. ! pic.twitter.com/b9l4PBRzD6 — SاLم` ll كود نون « line » (@_jiig) November 19, 2019

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دفع لهم حوالي مليون ريال سعودي "مهر" عشان يتزوج بنتهم "مغربية" من غير الذهب و .. ! pic.twitter.com/b9l4PBRzD6 — SاLم` ll كود نون « line » (@_jiig) November 19, 2019

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