ورشة عمل بسيئون توصي بسد الثغرات القانونية لمكافحة الجريمة الالكترونية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ورشة عمل بسيئون توصي بسد الثغرات القانونية لمكافحةالجريمة الالكترونية
الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
أوصت ورشة عمل خاصة بالأجهزة القضائية والامنية التي أختتمت اعمالها اليوم بمدينة سيئون محافظة حضرموت، العمل على سد الثغرات القانونية ، وإحداث إصلاح قانوني في التشريعات ذات الصلة ، بما في ذلك إصدار قانون خاص يضمن مكافحة كافة أشكال الجريمة الالكترونية.
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) واستمرت على مدى ثلاثة أيام ،بتفعيل وتطوير أجهزة البحث والتحري والتحقيق ورفدها بالكادر المتخصص في العلوم التقنية الحديثة ، والمشاركة في الجهود الاقليمية والدولية المستهدفة للحد من الاستخدام السيئ للأنترنت.
ويأتي إنعقاد هذه الورشة ضمن برنامج تدريبي يشمل ثلاث ورش عمل تنظمها مؤسسة ( مدى ) بمدينة سيئون في إطار مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية في اليمن ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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