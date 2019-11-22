ورشة عمل بسيئون توصي بسد الثغرات القانونية لمكافحة الجريمة الالكترونية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ورشة عمل بسيئون توصي بسد الثغرات القانونية لمكافحةالجريمة الالكترونية

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

أوصت ورشة عمل خاصة بالأجهزة القضائية والامنية التي أختتمت اعمالها اليوم بمدينة سيئون محافظة حضرموت، العمل على سد الثغرات القانونية ، وإحداث إصلاح قانوني في التشريعات ذات الصلة ، بما في ذلك إصدار قانون خاص يضمن مكافحة كافة أشكال الجريمة الالكترونية.

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وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) واستمرت على مدى ثلاثة أيام ،بتفعيل وتطوير أجهزة البحث والتحري والتحقيق ورفدها بالكادر المتخصص في العلوم التقنية الحديثة ، والمشاركة في الجهود الاقليمية والدولية المستهدفة للحد من الاستخدام السيئ للأنترنت.

ويأتي إنعقاد هذه الورشة ضمن برنامج تدريبي يشمل ثلاث ورش عمل تنظمها مؤسسة ( مدى ) بمدينة سيئون في إطار مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية في اليمن ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.