مركز الملك سلمان يستعد لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

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يستعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتنفيذ إتفاقية مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن للعام 1441هـ بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و243 ألف ريال سعودي.



ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، وذلك بمقر المركز بالرياض، اليوم الخميس، بالشراكة مع مؤسسة صلة للتنمية ،اتفاقية لتنفيذ المشروع .

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 5,600 حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وسترات أولاد وبنات، وبيجامات رجالية ونسوية، وقبعات أطفال تستهدف 33,600 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات صنعاء، والبيضاء، وتعز، ومأرب ، والجوف، والضالع،وشبوة، و حضرموت، ولحج، وعدن، والمهرة.