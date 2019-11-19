شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الحضرمي يلتقي سفير الصين لدى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير الحضرمي يلتقي سفير الصين لدى بلادنا الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم مع سفير الصين لدى اليمن كانغ يونغ، مستجدات الأوضاع في اليمن ومجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

Advertisements ونوه الوزير بدور الحكومة الصينية الداعم لليمن حكومة وشعباً على كافة الأصعدة، مستعرضاً مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية والخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن. بدوره، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية ، وكذلك للجهود الرامية إلى عودة الأمن والاستقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الحضرمي يلتقي سفير الصين لدى بلادنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.