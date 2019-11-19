صيادو المكلا يناشدون بتنفيذ لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
نظم صيادي مدينة المكلا صباح الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بمدينة المكلا، مطالبين بوقف العبث في الاصطياد بالطرق المخالفة والغير قانونية.
وطالب الصيادين في الوقفة الجهات المختصة القيام بمهامها من خلال حماية الأسماك التي تتعرض الى الاصطياد الغير قانوني عبر الشباك او ما يسمى بالحاوي والسخاوي الذي يجرف الأسماك الصغيرة والكبيرة ويسبب ضعف في المخزون السمكي وانقراض لبعض الأنواع من الأسماك.
وناشد الصيادين السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بتوجيه خفر السواحل والهيئة العامة للمصائد السمكية بتنفيذ قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها واللوائح التنفيذية وقرار محافظ حضرموت رقم (128) لسنة 2017م بشأن لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي بالمحافظة.
وفي تصريح لأحد الصيادين قال أن وزارة الثروة السمكية أصدرت القرار رقم (1) في مطلع شهر أكتوبر الماضي بشأن إيقاف الاصطياد لجميع الوسائل الممنوعة (الحاوي – السخاوي)، إلا أن هذا القرار ظل حبيس الأدراج ولم تعمل قوات خفر السواحل بدورها في حجز الوسائل الممنوعة بالاصطياد من قبل المخالفين.
الجدير بالذكر أن صيادي المكلا نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب وزارة الثروة السمكية بالمكلا في أكتوبر الماضي، للمطابة بوقف العبث في الاصطياد بالوسائل الممنوعة، وللحفاظ على المخزون السمكي ومراعي الأسماك.
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