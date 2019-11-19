مناقشة أوضاع حقوق الانسان في أرخبيل سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - سقطرى

ناقش محافظ سقطرى رمزي محروس، مع أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليوم، أوضاع حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المحافظة.



واكد المحافظ حرص السلطة المحلية على حماية حقوق المواطنين في الارخبيل، والمحافظة على خصوصيته الطبيعية والبيئية.

من جانبهم أوضح أعضاء اللجنة حسين المشدلي، وجهاد عبد الرسول، وصباح العلواني، واشراق المقطري، أن اللجنة تتابع التغيرات التي تؤثر على حركة حقوق الانسان في المحافظة، ومن ذلك الحقوق البيئية، التي تعد سقطرى من ضمن أهم المحميات وفقا للقرار الجمهوري رقم (275) لسنة 2000م، بشأن تقسيم مجموعة جزر سقطرى إلى مناطق للحماية البيئية والتنمية، واعلان لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بضم سقطرى لقائمة التراث الطبيعي,