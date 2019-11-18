توجيهات مفاجئة لولي العهد السعودي ‘‘محمد بن سلمان’’ .. شاهد ما ورد فيها

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجّه ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد فعاليات موسم الرياض حتى آخر شهر يناير.

أوضح ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلاً: “الحمد لله وصلنا لسبعه ملايين وستمائة وخمسين ألف زائر للموسم خلال شهر … وبتوجيه من ولي العهد تم تمديد الموسم لأواخر شهر يناير”.

يذكر أن “موسم الرياض” انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019 ، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الأحد 15 ديسمبر 2019، حتى توجيه ولي العهد بتمديد الفعاليات لنهاية شهر يناير المقبل.

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